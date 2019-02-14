Канадські спостерігачі починають підготовку до президентських виборів в Україні

"Сьогодні 50 канадських спостерігачів починають підготовку до президентських виборів в Україні. Спостереження за виборами є одним з найбільш прозорих і підзвітних способів підтримки демократії. Саме тому Канада з гордістю підтримує майбутні вибори в Україні", - сказано у повідомлені.



Як повідомляв УНН, Центральна виборча комісія зареєструвала ще 90 офіційних спостерігачів від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ на чергових виборах Президента України 31 березня.



Як повідомляв УНН, РФ має намір брати участь в спостереженні за президентськими виборами в Україні.