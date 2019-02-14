Канадські спостерігачі починають підготовку до президентських виборів в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Канадські спостерігачі починають підготовку до президентських виборів в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву МЗС Канади.
"Сьогодні 50 канадських спостерігачів починають підготовку до президентських виборів в Україні. Спостереження за виборами є одним з найбільш прозорих і підзвітних способів підтримки демократії. Саме тому Канада з гордістю підтримує майбутні вибори в Україні", - сказано у повідомлені.
Як повідомляв УНН, Центральна виборча комісія зареєструвала ще 90 офіційних спостерігачів від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ на чергових виборах Президента України 31 березня.
Як повідомляв УНН, РФ має намір брати участь в спостереженні за президентськими виборами в Україні.