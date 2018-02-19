Канадская фигуристка спасла собаку, выращенную на убой в Корее
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Канадка Меган Дюамель, которая завоевала золото в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пхенчхане, спасла южнокорейскую собаку, предназначенную для обеденного стола, и призывает коллег-спортсменов делать то же самое на Зимних играх в Пхенчхане, передает УНН со ссылкой на New York Post.
Спасенное животное Дюамель отвезет в Канаду. Организация Free Korean Dogs, которая занимается спасением собак из корейских ферм, обещала подготовить все необходимые для перелета документы.
Двукратная чемпионка мира в прошлом году также привезла из Северной Кореи собаку, мини-таксу по имени Му-тае, выращенную на убой на одной из корейских собачьих ферм. Free Korean Dogs помогала спасти Му-тае с собачьей фермы, когда та была щенком.
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Дюамель вывезла ее из Пхенчхана, когда принимала участие в тестовом соревновании перед Олимпийскими играми.
Ежегодно около 2 миллионов собак выращивают на корейских собачьих фермах. В провинции Ганвон, где проводятся Игры, зарегистрировано 196 таких ферм.
После Олимпиады Дюамель планирует задержаться в Корее и попытаться закрыть несколько заведений, где собак выращивают на убой.
Фигуристка надеется, что другие спортсмены следуют ее примеру.