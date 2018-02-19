Канадская фигуристка спасла собаку, выращенную на убой в Корее

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Канадка Меган Дюамель, которая завоевала золото в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пхенчхане, спасла южнокорейскую собаку, предназначенную для обеденного стола, и призывает коллег-спортсменов делать то же самое на Зимних играх в Пхенчхане, передает УНН со ссылкой на New York Post.