Канадська фігуристка врятувала собаку, вирощену на забій в Кореї
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Канадійка Меган Дюамель, яка завоювала золото в командному турнірі з фігурного катання на Олімпіаді в Пхенчхані, врятувала південнокорейську собаку, призначену для обіднього столу, та закликає колег-спортсменів робити те ж саме на Зимових іграх в Пхенчхані, передає УНН з посиланням на New York Post.
Врятовану тварину Дюамель відвезе до Канади. Організація Free Korean Dogs, яка займається порятунком собак з корейських ферм, обіцяла підготувати всі необхідні для перельоту документи.
Двократна чемпіонка світу в минулому році також привезла з Північної Кореї собаку, міні-таксу на ім’я Му-тае, вирощену на забій на одній з корейських собачих ферм. Free Korean Dogs допомагала врятувати Му-тае з собачої ферми, коли та була цуценям.
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Дюамель вивезла її з Пхенчхана, коли приймала участь у тестовому змаганні перед Олімпійськими іграми.
Щорічно близько 2 мільйонів собак вирощують на корейських собачих фермах. У провінції Ганвон, де проводяться Ігри, зареєстровано 196 таких ферм.
Після Олімпіади Дюамель планує затриматися в Кореї і спробувати закрити кілька закладів, де собак вирощують на забій.
Фігуристка сподівається, що інші спортсмени наслідують її прикладу.