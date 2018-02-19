Канадська фігуристка врятувала собаку, вирощену на забій в Кореї

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Канадійка Меган Дюамель, яка завоювала золото в командному турнірі з фігурного катання на Олімпіаді в Пхенчхані, врятувала південнокорейську собаку, призначену для обіднього столу, та закликає колег-спортсменів робити те ж саме на Зимових іграх в Пхенчхані, передає УНН з посиланням на New York Post.