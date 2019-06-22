Канада ввела санкции против семьи президента Никарагуа

"Нарушения прав человека в Никарагуа не могут безнаказанно продолжаться. Правительство Никарагуа должно нести ответственность за свои действия и должно положить конец текущему кризису путем реального диалога с оппозиционными группами", - пояснила министр такое решение Оттавы.

В заявлении отмечается, что в санкционный список попали девять человек. Ими стали супруга президента Росарио Мурильо, которая занимает пост вице-президента страны, сын главы государства Лауреано Ортега, являющийся главой никарагуанского агентства по привлечению инвестиций, советник главы государства по национальной безопасности Монкада Лау, председатель Национальной ассамблеи (парламента) Никарагуа Густаво Поррас Кортес, глава государственного Никарагуанского института телекоммуникаций и почты Орландо Кастильо, министр здравоохранения Соня Кастро Гонсалес, министр транспорта и инфраструктуры Оскар Обрегон и еще несколько высокопоставленных чиновников.

В МИД Канады считают, что все эти люди причастны к преследованию инакомыслящих в Никарагуа и подавлению демократических прав и свобод. Введение санкций в их отношении означает, что их счета в случае обнаружения таковых в Канаде будут заморожены, также с ними запрещено вести какие-либо дела канадским гражданам и компаниям.

Напомним, правительство Никарагуа начал процесс освобождения 100 политических заключенных после угроз со стороны оппозиции о выходе из переговоров по урегулированию политического кризиса.