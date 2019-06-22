Канада ввела санкції проти сім'ї президента Нікарагуа
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Уряд Канади ввело санкції відносно низки представників керівництва Нікарагуа, в тому числі проти дружини і сина президента країни Даніеля Ортеги. Про це йшлося в заяві глави канадського МЗС Христі Фріланд, повідомляє УНН з посиланням на канадський МЗС.
"Порушення прав людини в Нікарагуа не можуть безкарно продовжуватися. Уряд Нікарагуа має нести відповідальність за свої дії і має покласти край поточній кризі шляхом реального діалогу з опозиційними групами", - пояснила міністр таке рішення Оттави.
У заяві наголошується, що до списку санкцій потрапили дев'ять осіб. Ними стали дружина президента Росаріо Мурільо, яка займає пост віце-президента країни, син глави держави Лауреано Ортега, який є главою нікарагуанського агентства із залучення інвестицій, радник глави держави з питань національної безпеки Монкада Лау, голова Національної асамблеї (парламенту) Нікарагуа Густаво Поррас Кортес, глава державного Нікарагуанського інституту телекомунікацій та пошти Орландо Кастільо, міністр охорони здоров'я Соня Кастро Гонсалес, міністр транспорту та інфраструктури Оскар Про Регоні і ще кілька високопоставлених чиновників.
У МЗС Канади вважають, що всі ці люди причетні до переслідування інакомислячих в Нікарагуа і придушення демократичних прав і свобод. Введення санкцій щодо них означає, що їхні рахунки в разі виявлення таких в Канаді будуть заморожені, також з ними заборонено вести будь-які справи канадським громадянам і компаніям.
Нагадаємо, уряд Нікарагуа почав процес звільнення 100 політичних в'язнів після погроз з боку опозиції про вихід з переговорів по врегулюванню політичної кризи.