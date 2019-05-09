Канада отправит своих представителей на инаугурацию Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Канада будет рада принять участие в инаугурации новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского, и определится с участниками со своей стороны после установления даты церемонии. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в пресс-службе правительства Канады.
"Канада будет рада принять участие и, как только будет установлена дата, мы определим наше представительство на инаугурации", - ответили в министерстве.
Ранее специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что на инаугурацию новоизбранного президента Украины из США прибудет делегация высокого уровня.
Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Украины ранее сообщило, что начнет приглашать международные делегации на инаугурацию Владимира Зеленского, как только станет известна ее дата.