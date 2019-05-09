Канада відправить своїх представників на інавгурацію Зеленського

КИЇВ. 9 травня. УНН. Канада буде рада прийняти участь в інавгурації новообраного Президента України Володимира Зеленського, і визначиться з учасниками зі свого боку, після встановлення дати церемонії. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили в прес-службі уряду Канади.