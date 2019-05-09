Канада відправить своїх представників на інавгурацію Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Канада буде рада прийняти участь в інавгурації новообраного Президента України Володимира Зеленського, і визначиться з учасниками зі свого боку, після встановлення дати церемонії. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили в прес-службі уряду Канади.
"Канада буде рада прийняти участь і, як тільки буде встановлена дата, ми визначимо наше представництво на інавгурації", - відповіли в міністерстві.
Раніше спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що на інавгурацію новообраного президента України з США прибуде делегація високого рівня.
Як повідомляв УНН, Міністерство закордонних справ України раніше повідомило, що почне запрошувати міжнародні делегації на інавгурацію Володимира Зеленського, як тільки стане відома її дата.