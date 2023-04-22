Канада выделит субсидии в размере 9,8 млрд долларов на завод по производству аккумуляторов

Детали

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о выделении до 13,2 миллиардов канадских долларов (9,8 миллиардов долларов США) субсидий в течение 10 лет для первого зарубежного завода аккумуляторов Volkswagen, который будет построен в Сент-Томасе, Онтарио.

"Этим историческим проектом мы не просто восстанавливаем производство, мы восстанавливаем мощную процветающую экономику для этого сообщества, и мы закрепляем канадскую цепочку поставок электромобилей", — сказал Трюдо.

Он назвал финансирование "инвестицией поколения" в новый завод, стоимость которого, как ожидается, принесет около 200 миллиардов канадских долларов. Канадский министр промышленности Франсуа-Филипп Шампань сказал, что Оттава ожидает полного возврата своих инвестиций в течение пяти лет.

Volkswagen, который в марте объявил о планах построить завод в Сент-Томасе, инвестирует 7 миллиардов канадских долларов в объект площадью 370 акров — размером примерно с 200 футбольных полей — который, согласно заявлению офиса Трюдо, является "крупнейшей инвестицией в электромобили в истории Канады".

Как отмечается, строительство начнется в следующем году, а производство аккумуляторов для одного миллиона электромобилей ежегодно начнется в 2027 году.

Ожидается, что завод создаст до 3000 прямых рабочих мест и до 30 000 косвенных рабочих мест.

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