Канада выделит субсидии в размере 9,8 млрд долларов на завод по производству аккумуляторов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Канада выделит субсидии в размере 9,8 млрд долларов на завод по производству аккумуляторов. Об этом пишет AFP, передает УНН.
Детали
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о выделении до 13,2 миллиардов канадских долларов (9,8 миллиардов долларов США) субсидий в течение 10 лет для первого зарубежного завода аккумуляторов Volkswagen, который будет построен в Сент-Томасе, Онтарио.
"Этим историческим проектом мы не просто восстанавливаем производство, мы восстанавливаем мощную процветающую экономику для этого сообщества, и мы закрепляем канадскую цепочку поставок электромобилей", — сказал Трюдо.
Он назвал финансирование "инвестицией поколения" в новый завод, стоимость которого, как ожидается, принесет около 200 миллиардов канадских долларов. Канадский министр промышленности Франсуа-Филипп Шампань сказал, что Оттава ожидает полного возврата своих инвестиций в течение пяти лет.
Volkswagen, который в марте объявил о планах построить завод в Сент-Томасе, инвестирует 7 миллиардов канадских долларов в объект площадью 370 акров — размером примерно с 200 футбольных полей — который, согласно заявлению офиса Трюдо, является "крупнейшей инвестицией в электромобили в истории Канады".
Как отмечается, строительство начнется в следующем году, а производство аккумуляторов для одного миллиона электромобилей ежегодно начнется в 2027 году.
Ожидается, что завод создаст до 3000 прямых рабочих мест и до 30 000 косвенных рабочих мест.
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