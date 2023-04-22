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Канада виділить субсидії у розмірі 9,8 млрд доларів на завод з виробництва акумуляторів

Канада виділить субсидії у розмірі 9,8 млрд доларів на завод з виробництва акумуляторів

Київ • УНН

 • 568945 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Канада виділить субсидії у розмірі 9,8 млрд доларів на завод з виробництва акумуляторів. Про це пише AFP,  передає УНН.

Деталі

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про виділення до 13,2 мільярдів канадських доларів (9,8 мільярдів доларів США) субсидій протягом 10 років для першого закордонного заводу акумуляторів Volkswagen, який буде побудований у Сент-Томасі, Онтаріо.

"Цим історичним проектом ми не просто відновлюємо виробництво, ми відновлюємо потужну процвітаючу економіку для цієї спільноти, і ми закріплюємо канадський ланцюг поставок електромобілів", — сказав Трюдо.

Він назвав фінансування "інвестицією покоління" в новий завод, вартість якого, як очікується, принесе близько 200 мільярдів канадських доларів. Канадський міністр промисловості Франсуа-Філіп Шампань сказав, що Оттава очікує повного повернення своїх інвестицій протягом п'яти років.

Volkswagen, який у березні оголосив про плани побудувати завод у Сент-Томасі, інвестує 7 мільярдів канадських доларів у об’єкт площею 370 акрів — розміром приблизно з 200 футбольних полів — який, згідно із заявою офісу Трюдо, є "найбільшою інвестицією в електромобілі в історії Канади".

Як зазначається, будівництво розпочнеться наступного року, а виробництво акумуляторів для одного мільйона електромобілів щорічно розпочнеться у 2027 році.

Очікується, що завод створить до 3000 прямих робочих місць і до 30 000 непрямих робочих місць.

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