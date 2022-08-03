Канада выделила 40 млн долларов на обустройство дополнительных зернохранилищ в Украине

Детали

Как сообщает Минагро, в этом сезоне в Украине ожидают собрать до 51,1 млн. тонн зерновых. Из общей емкости зернохранилищ в 75 млн тонн, 14% хранилищ повреждены или разрушены, 10% – находятся на оккупированной россией территории, а около 30% – остаются заполненными 22 млн тонн прошлогоднего урожая, готового к экспорту.

Инициатива позволит обеспечить хранение дополнительных 2,4 млн тонн зерна в 2022-2023 годах вместе с соответствующей технической поддержкой и оборудованием. Этот проект дополняет помощь в размере 17 млн долларов, недавно предоставленную правительством Японии для обеспечения хранения 1 млн тонн зерна.

Цитата

«Учитывая беспрецедентные проблемы с хранением культур в этом году, необходимы масштабные инновационные решения. По этой причине поддержка сектора будет оставаться востребованной, вероятно, до 2023 года. ФАО оперативно реагирует на эту ситуацию, учитывая долгосрочную перспективу и стремясь инвестировать в долгосрочные решения, основанные на отраслевом потенциале, в координации с Правительством на национальном и местном уровнях», – сообщил директор офиса ФАО по чрезвычайным ситуациям и устойчивости Рейн Паульсен.

Напомним

В конце июля представитель продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Виктория Михальчук сообщила, что в ближайшие дни FAO объявит тендер на закупку необходимого оборудования для хранения зерна. Фермеры из 20 областей Украины смогут получить такое временное оборудование и в ближайшее время будут уведомлены об условиях участия в проекте.