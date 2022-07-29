Фермери з 20 областей України зможуть отримати тимчасове обладнання для зберігання зерна
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Найближчими днями FAO оголосить тендер для закупівлі необхідного обладнання для зберігання зерна. Фермери з 20 областей України зможуть отримати таке тимчасове обладнання і найближчим часом будуть повідомлені про умови участі у проекті. Про це заявила представник продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO) Вікторія Михальчук під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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“Вже цими днями FAO оголосить тендер для закупівлі необхідного обладнання, рукавів для зберігання зерна, завантажувачів і розвантажувачів, а також модульних зерносховищ. Фермери з 20 областей України зможуть отримати необхідне тимчасове обладнання для зберігання зерна і найближчим часом будуть повідомлені про умови участі у проекті”, – наголосила Михальчук.
Деталі
Для подолання кризи нестачі ємності зерносховищ, FAO тісно співпрацює з Міністерством аграрної політики України і розробила стратегії щодо зберігання зерна. Для реалізації цієї стратегії необхідно 65 млн доларів, щоб розгорнути 4 млн тонн складських потужностей в Україні – це 25% від загальнонаціональної потреби.
Михальчук також наголосила, що FAO надала допомогу 30 тисячам сімей, або ж 80 тисячам осіб насіннєвою картоплею, овочами, а також продовжує надавати грошову допомогу у Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Доповнення
Михальчук повідомила, що збитки сільськогосподарського сектору внаслідок війни становлять від 4 до 6 млрд доларів.