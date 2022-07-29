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Фермери з 20 областей України зможуть отримати тимчасове обладнання для зберігання зерна

Фермери з 20 областей України зможуть отримати тимчасове обладнання для зберігання зерна

Київ • УНН

 • 144313 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Найближчими днями FAO оголосить тендер для закупівлі необхідного обладнання для зберігання зерна. Фермери з 20 областей України зможуть отримати таке тимчасове обладнання і найближчим часом будуть повідомлені про умови участі у проекті. Про це заявила представник продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO) Вікторія Михальчук під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Вже цими днями FAO оголосить тендер для закупівлі необхідного обладнання, рукавів для зберігання зерна, завантажувачів і розвантажувачів, а також модульних зерносховищ. Фермери з 20 областей України зможуть отримати необхідне тимчасове обладнання для зберігання зерна і найближчим часом будуть повідомлені про умови участі у проекті”, – наголосила Михальчук.

Деталі

Для подолання кризи нестачі ємності зерносховищ, FAO тісно співпрацює з Міністерством аграрної політики України і розробила стратегії щодо зберігання зерна. Для реалізації цієї стратегії необхідно 65 млн доларів, щоб розгорнути 4 млн тонн складських потужностей в Україні – це 25% від загальнонаціональної потреби.

Михальчук також наголосила, що FAO надала допомогу 30 тисячам сімей, або ж 80 тисячам осіб насіннєвою картоплею, овочами, а також продовжує надавати грошову допомогу у Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Доповнення

Михальчук повідомила, що збитки сільськогосподарського сектору внаслідок війни становлять від 4 до 6 млрд доларів.

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