Збитки агросектору внаслідок війни рф проти України становлять від 4 до 6 млрд дол. - ООН

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“Попередні оцінки від червня вказують на те, що збитки, завдані сільськогосподарському сектору внаслідок війни, становлять від 4 до 6 млрд доларів, включаючи шкоду інфраструктурі, такі як: дерогаційне обладнання, сховища, інфраструктура судноплавства та переробки, теплиці і польові культури, худоба”, – повідомила Михальчук.

Деталі

За її словами, ситуація з продовольчою безпекою загострюється, залишаючи незахищеними найбільш вразливі верстви населення. Зокрема, відсутність доступу до критично-важливих сільськогосподарських ресурсів, включаючи насіння, добрива, паливо та засоби захисту рослин і надалі матиме негативні наслідки для сільськогосподарського виробництва та відображатиметься на цінах на продукти харчування, що призведе до їх подальшого зростання.

З цими проблемами стикаються виробники сектору тваринництва, не маючи фізичного та економічного доступу до товарів для здоров’я тварин, включаючи комерційні ветеринарні препарати, корми для тварин і кормові добавки.

Понад те, на національному рівні спостерігалося 25% скорочення поголів’я худоби серед дрібних власників, головним чином, через забій худоби для зниження витрат.

“Цього року, за оцінками FAO, Україна очікує зібрати до 51 млн тонн зернових. Враховуючи райони, які безпосередньо постраждали від війни, лише 61 млн тонн із загальної кількості (75 млн тонн) сховищ є фізично доступними. 14% пошкоджено або зруйновано, 10% – розташовані на окупованій росією території. З доступних сховищ 35% залишаються наповненими 22 млн тонн зернових і олійних культур, які очікують на експорт. Тобто, доступними є лише 65% від доступних сховищ”, – зазначила спікерка.

Доповнення

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що цього року урожай зернових та олійних культур очікується на рівні 65-70 мільйонів тонн.

Заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький повідомляв раніше, що урожай наступного року в Україні може скоротитися на 40% через російське вторгнення, що триває.