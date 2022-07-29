Убытки агросектора в результате войны рф против Украины составляют от 4 до 6 млрд долл. - ООН

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Киев • УНН

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КИЕВ. 29 июля. УНН. Ущерб, нанесенный сельскохозяйственному сектору в результате полномасштабного вторжения россии в Украину, составляет от 4 до 6 млрд долларов. Об этом на брифинге сообщила представитель продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Виктория Михальчук, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Предварительные оценки с июня указывают на то, что ущерб, причиненный сельскохозяйственному сектору в результате войны, составляет от 4 до 6 млрд долларов, включая ущерб инфраструктуре, такие как: дерогационное оборудование, хранилища, инфраструктура судоходства и переработки, теплицы и полевые культуры, скот”, – сообщила Михальчук.

Детали

По ее словам, ситуация с продовольственной безопасностью обостряется, оставляя незащищенными наиболее уязвимые слои населения. В частности, отсутствие доступа к критически важным сельскохозяйственным ресурсам, включая семена, удобрения, топливо и средства защиты растений и в дальнейшем будет иметь негативные последствия для сельскохозяйственного производства и будут отражаться на ценах на продукты питания, что приведет к их дальнейшему росту.

С этими проблемами сталкиваются производители сектора животноводства, не имея физического и экономического доступа к товарам для здоровья животных, включая коммерческие ветеринарные препараты, корма для животных и кормовые добавки.

Более того, на национальном уровне наблюдалось 25% сокращения поголовья скота среди мелких владельцев, главным образом, из-за забоя скота для снижения затрат.

“В этом году, по оценкам FAO, Украина ожидает собрать до 51 млн тонн зерновых. Учитывая районы, непосредственно пострадавшие от войны, только 61 млн тонн из общего количества (75 млн тонн) хранилищ физически доступны. 14% повреждены или разрушены, 10% – расположены на оккупированной россией территории. Из доступных хранилищ 35% остаются наполненными 22 млн тонн зерновых и масличных культур, ожидающих экспорта. То есть, доступны только 65% от доступных хранилищ”, – отметила спикер.

Дополнение

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что в этом году урожай зерновых и масличных культур ожидается на уровне 65-70 миллионов тонн.

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий сообщал ранее, что урожай в следующем году в Украине может сократиться на 40% из-за продолжающегося российского вторжения.

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