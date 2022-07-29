Фермеры из 20 областей Украины смогут получить временное оборудование для хранения зерна

Цитата

“Уже на днях FAO объявит тендер на закупку необходимого оборудования, рукавов для хранения зерна, загрузчиков и разгрузчиков, а также модульных зернохранилищ. Фермеры из 20 областей Украины смогут получить необходимое временное оборудование для хранения зерна и в ближайшее время будут уведомлены об условиях участия в проекте”, –, подчеркнула Михальчук.

Детали

Чтобы преодолеть кризис нехватки емкости зернохранилищ, FAO тесно сотрудничает с Министерством аграрной политики Украины и разработала стратегии по хранению зерна. Для реализации этой стратегии необходимо 65 млн долларов, чтобы развернуть 4 млн тонн складских мощностей в Украине – это 25% общенациональной потребности.

Михальчук также подчеркнула, что FAO оказала помощь 30 тысячам семей, или же 80 тысячам семенным картофелем, овощами, а также продолжает оказывать денежную помощь в Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Дополнение

Михальчук сообщила, что убытки сельскохозяйственного сектора в результате войны составляют от 4 до 6 млрд долларов.