Канада виділила 40 млн доларів на облаштування додаткових зерносховищ в Україні

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Як повідомляє Мінагро, в цьому сезоні в Україні очікують зібрати до 51,1 млн тонн зернових. Із загальної ємності зерносховищ у 75 млн тонн, 14% сховищ пошкоджено або зруйновано, 10% – знаходяться на окупованій росією території, а близько 30% – залишаються заповненими 22 млн тонн торішнього врожаю, готового до експорту.

Ініціатива дозволить забезпечити зберігання додаткових 2,4 млн тонн зерна у 2022-2023 роках разом із відповідною технічною підтримкою та обладнанням. Цей проєкт доповнює допомогу у розмірі 17 млн доларів, нещодавно надану урядом Японії для забезпечення зберігання 1 млн тонн зерна.

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«Враховуючи безпрецедентні проблеми зі зберіганням культур цього року, необхідні масштабні інноваційні рішення. З цієї причини підтримка сектора залишатиметься затребуваною, ймовірно, до 2023 року. ФАО оперативно реагує на цю ситуацію, враховуючи довгострокову перспективу та прагнучи інвестувати в довготривалі рішення, які базуються на галузевому потенціалі, у координації з Урядом на національному та місцевому рівнях», – повідомив директор офісу ФАО з надзвичайних ситуацій та стійкості Рейн Паульсен.

Нагадаємо

Наприкінці липня представник продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO) Вікторія Михальчук повідомила, що найближчими днями FAO оголосить тендер для закупівлі необхідного обладнання для зберігання зерна. Фермери з 20 областей України зможуть отримати таке тимчасове обладнання і найближчим часом будуть повідомлені про умови участі у проекті.