Канада стала чаще отказывать в предоставлении виз украинцам
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Украина и Канада не могут достичь компромисса в вопросе предоставления украинцам разрешений на безвизовые поездки. Количество отказов в предоставлении виз украинцам увеличилась в этом году на 26%. Об этом сообщил посол Украины Андрей Шевченко, передает УНН со ссылкой на "Зеркало недели".
"К сожалению, в вопросе безвизового режима я большого прогресса не вижу. Более того, в 2018 году мы снова зафиксировали рост числа отказов в визах гражданам Украины. Сейчас этот показатель достиг 26%", - сказал Шевченко.
Он отметил, что причин, которые бы объяснили такие высокие показатели отказов в визах, нет.
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"Цель наших обоих государств четкая: мы должны дать людям свободные возможности для путешествий", - отметил дипломат.
Отмечается, что Украина отменила визы для канадцев еще в 2005 году.
Напомним, Украина ухудшила свою позицию в рейтинге паспортов.