Канада почала частіше відмовляти у наданні віз українцям
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Україна і Канада не можуть досягти компромісу в питанні надання українцям дозволів на безвізові поїздки. Кількість відмов у наданні віз українцям збільшилася в цьому році на 26%. Про це повідомив посол України Андрій Шевченко, передає УНН із посиланням на "Дзеркало тижня".
"На жаль, у питанні безвізового режиму я великого прогресу не бачу. Більш того, в 2018 році ми знову зафіксували зростання кількості відмов у візах громадянам України. Зараз цей показник досяг 26%", — сказав Шевченко.
Він наголосив, що причин, які б пояснили такі високі показники відмов у візах, немає.
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"Мета наших обох держав чітка: ми повинні дати людям вільні можливості для подорожей", — зазначив дипломат.
Наголошується, що Україна скасувала візи для канадців ще в 2005 році.
Нагадаємо, Україна погіршила свою позицію у рейтингу паспортів.