Канада отправит в Украину около 2000 снятых с эксплуатации ракетных двигателей CRV7. Также Канада передаст 29 дистанционных систем вооружения Nanuk и более 130 000 патронов стрелкового оружия. Об этом заявил министр обороны Билл Блэр в Брюсселе на заседании Рамштана, пишет The Globe and Mail, передает УНН.

Детали

Отмечается, что ракетные двигатели прошли испытания.

Если будут доступны дальнейшие результаты тестирования, Канада оценит целесообразность предоставления дополнительных двигателей CRV7 говорится в сообщении.

Пресс-секретарь сказал, что правительство намерено начать поставки двигателей в ближайшие недели.

Дополнение

В конце посол Украины в Канаде, сообщила комитету Сената, что Украина научилась ремонтировать подаренное оружие.

«У нас ограниченные ресурсы, поэтому мы спрашиваем Министерство национальной обороны, есть ли что-то, что подлежит выводу из эксплуатации - даже если вы думаете, что это в плохом состоянии для ваших канадских солдат - мы готовы это взять», - сказала она.

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