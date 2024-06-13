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Канада відправить в Україну близько 2000 знятих з експлуатації ракетних двигунів CRV7

Канада відправить в Україну близько 2000 знятих з експлуатації ракетних двигунів CRV7

Київ • УНН

 • 26998 перегляди

Канада передасть Україні близько 2 000 списаних ракетних двигунів CRV7, 29 дистанційних систем озброєння та понад 130 000 боєприпасів.

Канада відправить в Україну близько 2000 знятих з експлуатації ракетних двигунів CRV7. Також Канада передасть 29 дистанційних систем озброєння Nanuk і понад 130 000 патронів стрілецької зброї. Про це заявив міністр оборони Білл Блер у Брюсселі на засіданні Рамштан, пише The Globe and Mail, передає УНН.

Деталі  

Зазначається, що ракетні двигуни пройшли випробування.

Якщо будуть доступні подальші результати тестування, Канада оцінить доцільність надання додаткових двигунів CRV7

йдеться у повідомленні.

Прессекретар сказав, що уряд має намір розпочати постачання двигунів найближчими тижнями.

Доповнення

Наприкінці посолка України в Канаді, повідомила комітету Сенату, що Україна навчилася ремонтувати подаровану зброю.

 "У нас обмежені ресурси, тому ми запитуємо Міністерство національної оборони, чи є щось, що підлягає виведенню з експлуатації – навіть якщо ви думаєте, що це в поганому стані для ваших канадських солдатів – ми готові це взяти", – сказала вона.

Канада відправляє Україні перші медичні бронетранспортери13.06.24, 03:07 • 26367 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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