Канада відправляє Україні перші медичні бронетранспортери
Київ • УНН
Канада відправляє в Україну 50 броньованих медичних евакуаційних автомобілів, перші 10 прибудуть до осені, а решта 40 - протягом наступних двох років.
Канада готує до відправки в Україну чотири броньовані бойові автомобілі власного виробництва для медичної евакуації. Всього ЗСУ мають отримати 50 таких машин. Про це повідомили у міністерстві оборони Канади, передає УНН.
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Бронеавтомобілі відправляються у Європу, де українські військові пройдуть навчання з використання машин.
Відомо, що вони оснащені обладнанням, "що дозволить надавати медичну допомогу при різних пораненнях".
До осені українські військові отримають десять таких бронеавтомобілів, а протягом наступних двох років - ще 40, пояснили в Міноборони Канади, зазначивши, що на полі бою машина виконує багато функцій: транспортування персоналу, забезпечення медичної евакуації, а також слугує мобільним командним пунктом.
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