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Канада відправляє Україні перші медичні бронетранспортери

Канада відправляє Україні перші медичні бронетранспортери

Київ • УНН

 • 26367 перегляди

Канада відправляє в Україну 50 броньованих медичних евакуаційних автомобілів, перші 10 прибудуть до осені, а решта 40 - протягом наступних двох років.

Канада готує до відправки в Україну чотири броньовані бойові автомобілі власного виробництва для медичної евакуації. Всього ЗСУ мають отримати 50 таких машин. Про це повідомили у міністерстві оборони Канади, передає УНН.

Деталі

Бронеавтомобілі відправляються у Європу, де українські військові пройдуть навчання з використання машин.

Відомо, що вони оснащені обладнанням, "що дозволить надавати медичну допомогу при різних пораненнях".

До осені українські військові отримають десять таких бронеавтомобілів, а протягом наступних двох років - ще 40, пояснили в Міноборони Канади, зазначивши, що на полі бою машина виконує багато функцій: транспортування персоналу, забезпечення медичної евакуації, а також слугує мобільним командним пунктом.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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