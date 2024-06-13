Канада готовит к отправке в Украину четыре бронированных боевых автомобиля собственного производства для медицинской эвакуации. Всего ВСУ должны получить 50 таких машин. Об этом сообщили в министерстве обороны Канады, передает УНН.

Детали

Бронеавтомобили отправляются в Европу, где украинские военные пройдут обучение по использованию машин.

Известно, что они оснащены оборудованием, «что позволит оказывать медицинскую помощь при различных ранениях».

До осени украинские военные получат десять таких бронеавтомобилей, а в течение следующих двух лет - еще 40, пояснили в Минобороны Канады, отметив, что на поле боя машина выполняет много функций: транспортировка персонала, обеспечение медицинской эвакуации, а также служит мобильным командным пунктом.

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