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15 марта, 19:03 • 86322 просмотра

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Канада объявила о новых санкциях против России на фоне напряженности в Украине

Канада объявила о новых санкциях против России на фоне напряженности в Украине

Киев • УНН

 • 148772 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Канада объявила о новых санкциях против России в ответ на введение сил Кремля на восток Украины и признание ЛДНР. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Global News.

Детали

На пресс-конференции во вторник премьер-министр Джастин Трюдо также заявил, что Канада посылает до 460 дополнительных военнослужащих канадских вооруженных сил в Латвию и соседний регион для поддержки НАТО перед лицом российской агрессии.

Трюдо заявил, что первый раунд экономических санкций запретит канадцам любые финансовые операции с регионами Украины, признал Путин - ЛДНР. Санкции также будут направлены на членов российского парламента, которые проголосовали за решение о признании сепаратистских регионов, а также запретить канадцам участвовать в покупке российского суверенного долга, сказал Трюдо.

Цитата

"Эти санкции являются серьезным шагом и направлены на лиц, виновных в нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал Трюдо, добавив, что меры останутся в силе до восстановления территориальной целостности.

Напомним

В Евросоюзе договорились по пакету санкций против России. Под ограничение попадет 351 депутат Госдумы.

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