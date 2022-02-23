Канада объявила о новых санкциях против России на фоне напряженности в Украине

Детали

На пресс-конференции во вторник премьер-министр Джастин Трюдо также заявил, что Канада посылает до 460 дополнительных военнослужащих канадских вооруженных сил в Латвию и соседний регион для поддержки НАТО перед лицом российской агрессии.

Трюдо заявил, что первый раунд экономических санкций запретит канадцам любые финансовые операции с регионами Украины, признал Путин - ЛДНР. Санкции также будут направлены на членов российского парламента, которые проголосовали за решение о признании сепаратистских регионов, а также запретить канадцам участвовать в покупке российского суверенного долга, сказал Трюдо.

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"Эти санкции являются серьезным шагом и направлены на лиц, виновных в нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал Трюдо, добавив, что меры останутся в силе до восстановления территориальной целостности.

Напомним

В Евросоюзе договорились по пакету санкций против России. Под ограничение попадет 351 депутат Госдумы.