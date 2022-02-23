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Канада оголосила про нові санкції проти Росії на тлі напруженості в Україні

Канада оголосила про нові санкції проти Росії на тлі напруженості в Україні

Київ • УНН

 • 148773 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Канада оголосила про нові санкції проти Росії у відповідь на введення сил Кремля на схід України та визнання нею ЛДНР. Про це повідомляє УНН з посиланням на Global News.

Деталі

На прес-конференції у вівторок прем'єр-міністр Джастін Трюдо також заявив, що Канада посилає до 460 додаткових військовослужбовців канадських збройних сил до Латвії та сусіднього регіону для підтримки НАТО перед обличчям російської агресії.

Трюдо заявив, що перший раунд економічних санкцій заборонить канадцям будь-які фінансові операції з регіонами України, які визнав Путін - ЛДНР. Санкції також будуть спрямовані на членів російського парламенту, які проголосували за рішення про визнання сепаратистських регіонів, а також заборонити канадцям брати участь у покупці російського суверенного боргу, сказав Трюдо.

Цитата

"Ці санкції є серйозним кроком і спрямовані на осіб, винних у порушенні суверенітету та територіальної цілісності України", - сказав Трюдо, додавши, що заходи залишаться в силі до відновлення територіальної цілісності.

Нагадаємо

В Євросоюзі домовилися щодо пакету санкцій проти Росії. Під обмеження потрапить 351 депутат Держдуми.

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