Канада оформляет миграционные документы группе сотрудников "Белых касок"

“Вместе с основными международными союзниками Канада работает над размещением группы „Белых касок“ и их семей после того, как они покинули Сирию из-за целенаправленных атак сирийского режима и России, которая его поддерживает”, — утверждала она. Фриланд назвала сотрудников этой организации “службой оперативного реагирования”, которые, по ее словам, стали свидетелями преступлений правительственных войск Сирии.

“Добровольцы из „Белых касок“ и члены их семей сейчас находятся в процессе переселения в Канаду, — сказала глава внешнеполитического ведомства. — Для их безопасности, а также безопасности тех членов их семей, кто еще находятся в Сирии, мы просим уважать их личную жизнь, поэтому никакой информации об их прилете и месте жительства в Канаде предоставлено не будет”. При этом министр добавила, что сотрудники данной организации пройдут все обязательные процедуры по проверке безопасности, которые предъявляются канадской миграционной службой.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на заявление МИД Иордании сообщило, что около 300 членов организации “Белые каски” покинули территорию этой страны и отправились в страны Запада. Как информировал УНН, Израиль по запросу США, Канады и ряда европейских стран эвакуировал в июле из Сирии 422 активиста “Белых касок” и членов их семей. Все они были перевезены на территорию Иордании из южных районов Сирии, где в тот момент сирийские войска завершали операцию против вооруженных группировок. После этого Великобритания, Германия, Канада, Нидерланды, Франция и Швеция заявили, что готовы принять у себя часть активистов.