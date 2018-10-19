Канада оформляє міграційні документи групі співробітників "Білих шоломів"

"Разом з основними міжнародними союзниками Канада працює над розміщенням групи "Білих касок" та їх сімей після того, як вони покинули Сирію через цілеспрямовані атаки сирійського режиму та Росії, яка його підтримує", - стверджувала очільниця канадського МЗС. Фріланд назвала співробітників цієї організації "службою оперативного реагування", які, за її словами, стали свідками злочинів урядових військ Сирії.

"Добровольці з "Білих шоломів" та члени їх сімей зараз знаходяться в процесі переселення в Канаду, - сказала глава зовнішньополітичного відомства. - Для їх безпеки, а також безпеки тих членів їх сімей, хто ще знаходяться в Сирії, ми просимо поважати їх особисте життя, тому ніякої інформації щодо їх прильоту та місця проживання в Канаді надано не буде". При цьому міністр додала, що співробітники цієї організації пройдуть усі обов'язкові процедури із перевірки безпеки, які пред'являються канадською міграційною службою.

Раніше агентство Reuters із посиланням на заяву МЗС Йорданії повідомило, що близько 300 членів організації "Білі Шоломи" покинули територію цієї країни і вирушили до країн Заходу. Як інформував УНН, Ізраїль за запитом США, Канади і низки європейських країн евакуював у липні зі Сирії 422 активіста "Білих шоломів" та членів їх сімей. Всі вони були перевезені на територію Йорданії із південних районів Сирії, де в той момент війська Башара Асада завершували операцію проти озброєних угруповань та опозиційних сил. Після цього Велика Британія, Німеччина, Канада, Нідерланди, Франція та Швеція заявили, що готові прийняти у себе частину активістів.