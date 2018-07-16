США обговорюють із союзниками можливість евакуації членів неурядової організації "Білі шоломи" зі Сирії

Як наголошується в повідомленні, “в той час як сирійська влада повертає під свій контроль території у південно-західній і інших частинах країни, західні союзники все більше турбуються про безпеку групи беззбройних добровольців-рятувальників, відомої як ”Білі каски“. Також CNN з посиланням на обізнане дипломатичне джерело і двох співробітників адміністрації повідомляє, що ряд країн, включаючи США, Велику Британію, Францію і Канаду, проводять консультації щодо долі приблизно 1 тис. добровольців та їх сімей, а також з приводу плану їх евакуації.

Відповідно до одного з варіантів, членів “Білих касок” вивезуть в інші країни, серед яких називають Канаду, Велику Британію і Німеччину. Трамп наголошував на необхідності евакуації зазначених осіб зі представниками інших країн на саміті НАТО, що відбувся минулого тижня. За відомостями телеканалу, союзники переконали Вашингтон у необхідності працювати з Ізраїлем і Йорданією над наданням “Білим касок” коридорів для евакуації.

За словами джерела телеканалу, “безпека ”Білих касок“ може бути однією з тем, які торкнуться на саміті в понеділок” Трамп і Путін. При цьому, як наголошується в публікації, західні держави розраховують обійтися без сприяння Росії.

США фінансово підтримували організацію “Білі каски” з 2013 року. За цей час американська влада надали їй більш 33 млн доларів.

Нагадаємо, неурядова організація “Білі каски” неодноразово виступала з твердженнями про те, що авіація урядових сирійських сил завдає ударів по районах з мирними жителями. Крім того, організація “Білі каски” була серед тих, хто поширював дані про застосування 7 квітня в сирійському місті Дума хімічної зброї.