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США обсуждают с союзниками возможность эвакуации членов неправительственной организации "Белые каски" из Сирии

США обсуждают с союзниками возможность эвакуации членов неправительственной организации "Белые каски" из Сирии

Киев  •  УНН

 • 8690 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Вашингтон обсуждает с союзниками возможность эвакуации из Сирии членов неправительственной организации “Белые каски”, данная тема может быть поднята на встрече президента Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Как отмечается в сообщении, “в то время как сирийские власти возвращают под свой контроль территории в юго-западной и других частях страны, западные союзники все больше беспокоятся о безопасности группы безоружных добровольцев-спасателей, известной как “Белые каски”. Также CNN со ссылкой на осведомленный дипломатический источник и двух сотрудников администрации сообщает, что ряд стран, включая США, Великобританию, Францию ​​и Канаду, проводят консультации о судьбе примерно 1 тыс. добровольцев и их семей, а также по поводу плана их эвакуации.

Согласно одному из вариантов, членов “Белых касок” вывезут в другие страны, среди которых называют Канаду, Великобританию и Германию. Трамп подчеркивал необходимость эвакуации указанных лиц с представителями других стран на саммите НАТО, который состоялся на прошлой неделе. По сведениям телеканала, союзники убедили Вашингтон в необходимости работать с Израилем и Иорданией для предоставления “Белым каскам” коридоров для эвакуации.

По словам источника телеканала, “безопасность” Белых касок “может быть одной из тем, которые будут затронуты на саммите в понедельник” Трампом и Путиным. При этом, как отмечается в публикации, западные государства рассчитывают обойтись без содействия России.

США финансировали организацию “Белые каски” с 2013 года. За это время американские власти предоставили ей более 33 млн долларов.

Напомним, неправительственная организация “Белые каски” неоднократно выступала с утверждениями о том, что авиация правительственных сирийских сил наносит удары по районам с мирными жителями. Кроме того, организация “Белые каски” была среди тех, кто распространял данные о применении 7 апреля в сирийском городе Дума химического оружия.

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