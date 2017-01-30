Канада даст временный вид на жительство мигрантам, пострадавшим от указа Д.Трампа

"Позвольте мне заверить тех, кто может находиться в затруднительном положении в Канаде, что я использую свой авторитет министра для предоставления временного вида на жительство тем, кто в этом нуждается, как мы это делали в прошлом", - цитирует агентство слова А.Хуссейна.

Сейчас Канада не планирует выходить из соглашения с США, согласно которому беженцам необходимо подавать заявку на предоставление убежища в той стране, в которую они первоначально прибыли. Таким образом, мигранты не могут приехать в США, а затем претендовать на убежище в Канаде, и наоборот.