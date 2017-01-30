Канада дасть тимчасовий вид на проживання мігрантам, постраждалим від указу Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Канада надасть тимчасовий вид на проживання вихідцям з семи мусульманських країн, які мусять залишатися в країні через указ президента Дональда Трампа, що обмежує в'їзд в США, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Дозвольте мені запевнити тих, хто може перебувати у скрутному становищі в Канаді, що я використовую свій авторитет міністра для надання тимчасового дозволу на проживання тим, хто цього потребує, як ми це робили в минулому”, — цитує агентство слова А.Хуссейна.
Наразі Канада не планує виходити з угоди з США, згідно з якою біженцям необхідно подавати заявку на надання притулку в тій країні, в яку вони спочатку прибутку. Таким чином, мігранти не можуть приїхати в США, а потім претендувати на притулок в Канаді, і навпаки.