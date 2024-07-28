Камала Харрис рассматривает три кандидатуры на должность вице-президента от Демократической парты: в него вошли: сенатор от Аризоны Марк Келли, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и губернатор Миннесоты Тим Вальц. Пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Кевин Муньос, представитель кампании Харрис, сообщил, что она поручила своей команде начать проверку возможных кандидатов на должность вице-президента, но уточнять детали процесса отказался.

Ожидается, что Харрис определится с выбором до 7 августа, чтобы это соответствовало общепартийному графику объявления кандидатуры. Выбор вице-президента должен объединить демократов для соревнования против республиканского кандидата Дональда Трампа и его партнера Джей-Ди Вэнса на ноябрьских выборах. Избранный кандидат Харрис может стать значительным усилителем кампании, работая на привлечение финансирования и поддержку, тем самым дополняя ее сильные стороны и компенсируя потенциальные слабости.

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Подавляющее большинство кандидатов в списке Харрис - это белые мужчины-центристы, которые могут помочь привлечь колеблющихся избирателей, бизнес-лидеров и доноров. Они уже имеют опыт в критике Трампа и его выразительного политического стиля. Согласно инсайдерской информации, Тим Вальц становится более популярным среди прогрессистов, что увеличивает его шансы на выдвижение.

Для Харрис важно, чтобы между ней и избранным вице-президентом была химия, а также политическая сплоченность. Ее опыт как заместителя в списке демократов дает ей уникальное понимание давления, которое она испытывает, и она учитывает это при выборе. После внезапного ухода президента Джо Байдена из гонки, процесс проверки потенциальных соратников ускорился. Этот выбор происходит на фоне интенсивных усилий Харрис, направленных на создание эффективной предвыборной кампании, которая будет отражать ее идеи и привлекать финансовые ресурсы за 100 дней до выборов.

Демократы предупреждают, что процесс отбора должен быть тщательным, чтобы избежать любых неприятных открытий, особенно после того, как видеозаписи с негативными комментариями Вэнса о бездетных женщинах вызвали всеобщую критику.

Как выясняет команда Трампа, она должна провести не только юридическую проверку, но и проанализировать твиты, речи и клипы. Вам нужна тщательная проверка, и вы хотите просмотреть значительный объем справочной информации, чтобы составить представление о человеке, - сказала стратег Демократической партии Карен Финни.

Бывший генеральный прокурор Эрик Холдер руководит процессом проверки кандидатов. Его юридическая фирма, Covington & Burling LLP, ведет от 12 до 15 досье, отражая широкий поиск потенциальных кандидатов со стороны Харрис.

Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро считается популярным политиком в ключевом штате, который часто колеблется между партиями, и он умело выступает в сельской местности, традиционно слабом фронте для демократов. Тим Вальц, бывший учитель и офицер Национальной гвардии, имеет потенциал нейтрализовать усилия Трампа сделать Миннесоту конкурентным штатом и ответить на апелляцию Вэнса к избирателям Среднего Запада.

Сенатор от Аризоны Марк Келли, чей штат является стратегически важным и пограничным, известен своими разногласиями с Байденом в вопросах иммиграции. Его жена, Габриэль Гиффордс, бывший член Конгресса, стала активисткой за контроль над оружием после покушения на ее жизнь в 2011 году.

Харрис также рассматривает кандидатуры для своего потенциального кабинета, включая министра торговли Джину Раймондо и министра транспорта Пита Баттигига, которые проходят соответствующую проверку. По словам представителя кампании Харрис, она оценивает кандидатов на основе общих политических ценностей, способности занимать ведущие позиции и потенциала управлять страной в случае необходимости.

Напомним

Демократическая партия США планирует проголосовать за утверждение вице-президента Камалы Харрис своим кандидатом в президенты до 7 августа.