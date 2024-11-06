Камала Харрис готовится признать поражение в президентской гонке США: когда ожидают заявление
Киев • УНН
Вице-президент США Камала Харрис выступит с речью о признании поражения на выборах в среду в 16:00 в Университете Говарда. Дональд Трамп лидирует по результатам голосования и уже находится во Флориде.
Вице-президент США Камала Харрис выступит с речью о признании поражения на выборах президента в среду в 16:00. Об этом пишет AP со ссылкой на офис Харрис, передает УНН.
Детали
Харрис выступит в Университете Говарда, своей альма-матер в Вашингтоне, где ее сторонники наблюдали за результатами выборов во вторник вечером, прежде чем их отправили домой после полуночи, поскольку избранный президент Дональд Трамп вырвался вперед в спорных результатах выборов в штате.
Харрис и Байден готовятся позвонить Трампу и признать его победу на выборах президента США6 ноября 2024, 15:51 • 10155 просмотров
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Дональд Трамп находится во Флориде после предполагаемой победы на выборах президента США. Его соперница Камала Харрис пока не звонила с поздравлениями, но ожидаются звонки от иностранных лидеров.