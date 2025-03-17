Каллас: новая помощь ЕС Украине имеет широкую поддержку, но еще есть детали, позиция Венгрии учтена

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Совет ЕС направлен на то, чтобы дать указание об ускорении работы над новым пакетом помощи Украине, и предложение учитывает позицию стран, которые хотят сотрудничать, на фоне оппозиции Венгрии, пишет УНН.

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"Есть широкая политическая поддержка этой инициативы, это хорошо, но есть много деталей, которые нужно доработать, потому что есть также министры обороны, которые должны сказать свое слово - и у нас есть встреча министров обороны. Но важно, что [Европейский] Совет сказал, что нам нужно двигаться быстро, и это именно то, что мы делаем", - ответила глава дипломатии ЕС перед сегодняшним заседанием Совета ЕС по иностранным делам о прогнозе по новому пакету помощи для Украины и может ли быть компромисс.

На уточнение о ее ожиданиях, как Венгрия отреагирует на это предложение, Каллас ответила: "Предложение уже учитывает то, что мы должны взять те страны, которые хотят с ним работать".

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