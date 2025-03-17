Каллас: нова допомога ЄС Україні має широку підтримку, але ще є деталі, позицію Угорщини враховано
Київ • УНН
Голова дипломатії ЄС заявила про прискорення роботи над новим пакетом допомоги Україні. Пропозиція враховує позицію країн, які хочуть співпрацювати, на фоні блокування допомоги Угорщиною.
Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Рада ЄС спрямована на те, що дати вказівку щодо прискорення роботи над новим пакетом допомоги Україні, і пропозиція враховує позицію країн, які хочуть співпрацювати, на фоні опозиції Угорщини, пише УНН.
Деталі
"Є широка політична підтримка цієї ініціативи, це добре, але є багато деталей, які потрібно доопрацювати, тому що є також міністри оборони, які мають сказати своє слово - і у нас є зустріч міністрів оборони. Але важливо, що [Європейська] Рада сказала, що нам потрібно рухатися швидко, і це саме те, що ми робимо", - відповіла голова дипломатії ЄС перед сьогоднішній засідання Ради ЄС із закордонних справ про прогноз щодо нового пакету допомоги для України і чи може бути компроміс.
На уточнення про її очікування, як Угорщина відреагує на цю пропозицію, Каллас відповіла: "Пропозиція вже враховує те, що ми повинні взяти ті країни, які хочуть з нею працювати".
Угорщина блокує €20-мільярдний пакет допомоги Україні, фон дер Ляєн може запропонувати креативніші підходи - Politico 04.03.25, 10:00 • 97916 переглядiв