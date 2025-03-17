Каллас: нова допомога ЄС Україні має широку підтримку, але ще є деталі, позицію Угорщини враховано

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Рада ЄС спрямована на те, що дати вказівку щодо прискорення роботи над новим пакетом допомоги Україні, і пропозиція враховує позицію країн, які хочуть співпрацювати, на фоні опозиції Угорщини, пише УНН.

Деталі

"Є широка політична підтримка цієї ініціативи, це добре, але є багато деталей, які потрібно доопрацювати, тому що є також міністри оборони, які мають сказати своє слово - і у нас є зустріч міністрів оборони. Але важливо, що [Європейська] Рада сказала, що нам потрібно рухатися швидко, і це саме те, що ми робимо", - відповіла голова дипломатії ЄС перед сьогоднішній засідання Ради ЄС із закордонних справ про прогноз щодо нового пакету допомоги для України і чи може бути компроміс.

На уточнення про її очікування, як Угорщина відреагує на цю пропозицію, Каллас відповіла: "Пропозиція вже враховує те, що ми повинні взяти ті країни, які хочуть з нею працювати".

Угорщина блокує €20-мільярдний пакет допомоги Україні, фон дер Ляєн може запропонувати креативніші підходи - Politico