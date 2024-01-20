Калифорния и Львовщина будут побратимами: сенат штата выразил поддержку
Киев • УНН
Сенат штата Калифорния проголосовал за установление побратимских отношений с Львовской областью в Украине, что, как ожидается, будет способствовать образовательному, экономическому и культурному обмену между двумя регионами.
Сенат штата Калифорния поддержал установление побратимских отношений со Львовщиной. Об этом проинформировал начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, передает УНН.
"37 голосов "За", 0 - "Против". Сенат штата Калифорния поддержал установление побратимских отношений со Львовщиной!" - отметил глава области.
Резолюция будет способствовать взаимовыгодным образовательным, экономическим и культурным обменам между нашей областью и штатом Калифорния.
"Отдельная благодарность представителям украинских общин в Калифорнии, это в том числе и их заслуга, что такое историческое решение приняли беспрецедентно быстро", - добавил Козицкий.
Калифорния и Львовщина будут побратимами: сенат штата выразил поддержку
Сенат штата Калифорния проголосовал за установление побратимских отношений с Львовской областью в Украине, что, как ожидается, будет способствовать образовательному, экономическому и культурному обмену между двумя регионами.
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