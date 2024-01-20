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Калифорния и Львовщина будут побратимами: сенат штата выразил поддержку

Калифорния и Львовщина будут побратимами: сенат штата выразил поддержку

Киев  •  УНН

20 январь 2024, 17:15  •  23649 просмотра

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Сенат штата Калифорния проголосовал за установление побратимских отношений с Львовской областью в Украине, что, как ожидается, будет способствовать образовательному, экономическому и культурному обмену между двумя регионами.

Сенат штата Калифорния поддержал установление побратимских отношений со Львовщиной. Об этом проинформировал начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, передает УНН.

"37 голосов "За", 0 - "Против". Сенат штата Калифорния поддержал установление побратимских отношений со Львовщиной!" - отметил глава области.

Резолюция будет способствовать взаимовыгодным образовательным, экономическим и культурным обменам между нашей областью и штатом Калифорния.

"Отдельная благодарность представителям украинских общин в Калифорнии, это в том числе и их заслуга, что такое историческое решение приняли беспрецедентно быстро", - добавил Козицкий.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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Каліфорнія та Львівщина будуть побратимами: сенат штату висловив підтримку
California and Lviv Oblast to become twin cities: state senate expresses support
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