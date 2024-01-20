Калифорния и Львовщина будут побратимами: сенат штата выразил поддержку

Сенат штата Калифорния поддержал установление побратимских отношений со Львовщиной. Об этом проинформировал начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, передает УНН.

"37 голосов "За", 0 - "Против". Сенат штата Калифорния поддержал установление побратимских отношений со Львовщиной!" - отметил глава области.

Резолюция будет способствовать взаимовыгодным образовательным, экономическим и культурным обменам между нашей областью и штатом Калифорния.

"Отдельная благодарность представителям украинских общин в Калифорнии, это в том числе и их заслуга, что такое историческое решение приняли беспрецедентно быстро", - добавил Козицкий.