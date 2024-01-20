Каліфорнія та Львівщина будуть побратимами: сенат штату висловив підтримку
Київ • УНН
Сенат штату Каліфорнія проголосував за встановлення побратимських відносин з Львівською областю в Україні, що, як очікується, сприятиме освітньому, економічному та культурному обміну між двома регіонами.
Сенат штату Каліфорнія підтримав встановлення побратимських відносин зі Львівщиною. Про це поінформував начальник Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.
"37 голосів "За", 0 – "Проти". Сенат штату Каліфорнія підтримав встановлення побратимських відносин зі Львівщиною!" - зазначив очільник області.
Резолюція сприятиме взаємовигідним освітнім, економічним і культурним обмінам між нашою областю та штатом Каліфорнія.
"Окрема вдячність представникам українських громад у Каліфорнії, це зокрема і їхня заслуга, що таке історичне рішення ухвалили безпрецедентно швидко", - додав Козицький.