Каліфорнія та Львівщина будуть побратимами: сенат штату висловив підтримку

Сенат штату Каліфорнія підтримав встановлення побратимських відносин зі Львівщиною. Про це поінформував начальник Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.

"37 голосів "За", 0 – "Проти". Сенат штату Каліфорнія підтримав встановлення побратимських відносин зі Львівщиною!" - зазначив очільник області.

Резолюція сприятиме взаємовигідним освітнім, економічним і культурним обмінам між нашою областю та штатом Каліфорнія.

"Окрема вдячність представникам українських громад у Каліфорнії, це зокрема і їхня заслуга, що таке історичне рішення ухвалили безпрецедентно швидко", - додав Козицький.