"Каким оружием они будут воевать?"- Зеленский резко высказался о призывах партнеров снизить мобилизационный возраст

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал призывы некоторых партнеров снизить мобилизационный возраст, отметив, что Украина просила оснастить 10 военных бригад для противостояния россии, но Запад полностью укомплектовал лишь 2,5 бригады. Об этом Зеленский заявил в интервью Sky News, передает УНН.

"Если есть солдаты, то нам необходимо дать им оружие, потому что иначе будем терять их. Резервов никогда не будет достаточно. Я не буду говорить сейчас предложение некоторых лидеров о мобилизации... я просто задаю им один вопрос: что вы хотите? Чтобы они погибли? Потому что оружия недостаточно. Вы хотите, чтобы мы мобилизовали молодежь, но с каким оружием они будут воевать? Многие люди говорят об этом, но в политике всегда так. С мобилизацией у нас такая ситуация, что у нас есть 10 бригад, но наши партнеры не помогли предоставить оружие таким бригадам. Я говорил нашим партнерам, что нам нужно это оружие, но на сегодня ни Европа, ни США не сделали этого. На сегодня только 2,5 бригады укомплектованы", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что ситуация на фронте зависит от количества оснащенных, вооруженных бригад.

"Ситуация на Востоке зависит только от таких бригад. Никто из генералов ЕС, США не думал, что такая война произойдет. Никто из них не понимал, как мы воюем. Как можно проводить такие комплексные задачи без контроля над воздухом, или флота. Если у европейских или американских чиновников есть идея относительно возраста мобилизации, я хочу попросить наших партнеров делать свое дело, а мы будем делать свое", – добавил Зеленский.

Напомним

Ранее Зеленский заявлял, что в Украине были созданы только подразделения резерва. Их ядром стали опытные военные, вокруг которых формируются мобилизованные бойцы.