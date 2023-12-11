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Какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда: ответ эксперта

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 06:58  •  14598 просмотра

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В Украине продавцы-консультанты, бухгалтеры, водители и курьеры остаются востребованными, а средняя заработная плата сейчас составляет 18,5 тысяч гривен.

Сейчас в Украине востребованы такие профессии, как продавец-консультант, бухгалтер, водитель, курьер. Об этом журналисту УНН рассказала эксперт по рынку труда Татьяна Пашкина.

Несмотря на все наши изменения (в стране - ред.) все равно нужны универсальные профессии, такие как продавец-консультант, бухгалтер, водитель, курьеры... Стало больше вакансий водителей, курьеров из-за мобилизации, и соответственно - это не новые вакансии, а попытки заполнить те, которые стали свободными

- рассказала Пашкина.

По ее словам, в Украине выросла средняя заработная плата из-за дефицита специалистов. Сейчас в соответствии с сайтами поиска работы средняя заработная плата составляет 18,5 тысяч гривен.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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