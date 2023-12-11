Какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда: ответ эксперта

Сейчас в Украине востребованы такие профессии, как продавец-консультант, бухгалтер, водитель, курьер. Об этом журналисту УНН рассказала эксперт по рынку труда Татьяна Пашкина.

Несмотря на все наши изменения (в стране - ред.) все равно нужны универсальные профессии, такие как продавец-консультант, бухгалтер, водитель, курьеры... Стало больше вакансий водителей, курьеров из-за мобилизации, и соответственно - это не новые вакансии, а попытки заполнить те, которые стали свободными - рассказала Пашкина.

По ее словам, в Украине выросла средняя заработная плата из-за дефицита специалистов. Сейчас в соответствии с сайтами поиска работы средняя заработная плата составляет 18,5 тысяч гривен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Невыплата зарплаты, увольнения и отпуска: какие жалобы чаще всего поступают на работодателей