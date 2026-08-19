Какие бронеавтомобили для эвакуации раненых производят в Украине и чем они отличаются

Украинские производители создали несколько моделей бронированных автомобилей для эвакуации раненых, которые отличаются уровнем защиты, вместимостью и конструкцией медицинского отсека. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Потребность в такой технике остается высокой, поскольку даже наземные роботизированные комплексы не могут выполнять все задачи по эвакуации. Использование небронированного транспорта для таких операций остается опасным из-за его уязвимости к огневому поражению и дронам.

Одной из таких машин является санитарно-эвакуационный бронеавтомобиль "Новатор-2С" от "Украинской бронетехники". Он создан на базе бронеавтомобиля "Новатор" и усиленного шасси Ford-550. Машина может перевозить шестерых раненых сидя или четырех лежа, а ее двигатель имеет мощность 300 лошадиных сил. Уровень защиты соответствует Level 1 по STANAG 4569.

Другие украинские разработки

НПО "Практика" производит два санитарно-эвакуационных бронеавтомобиля — "Джура-Эвак" и "Козак-5МЕД". Первый создан на усиленном шасси Land Cruiser 70 и может перевозить до шести человек, включая водителя и медика. Его бронекапсула обеспечивает защиту уровня ПЗСА-4.

"Козак-5МЕД" базируется на шасси Ford-550 и оснащен двигателем мощностью более 330 лошадиных сил. Он перевозит четырех лежачих или шестерых сидячих раненых. Уровень защиты машины соответствует Level 2 по STANAG 4569.

Еще один вариант предлагает Inguar Defence — Inguar-3 MED. Машина имеет собственное высокопроходимое шасси с независимой подвеской и оснащена специальными местами для раненых и медицинским оборудованием. Ее особенностью является скоростная аппарель с рельсами, которая упрощает и ускоряет погрузку раненых. Уровень защиты составляет Level 3 по STANAG 4569.

Медицинские версии бронеавтомобилей также представлены в Украине благодаря локализации иностранных машин. В частности, Канада финансирует поставки Roshel Senator, производство компонентов которых локализуется в Украине, а Германия передает бронеавтомобили MEDIGUARD, к производству которых привлечены украинские предприятия.

В то же время производители и военные сталкиваются с отдельной проблемой — защитой от дронов. Для эксплуатации на современном поле боя бронеавтомобили нуждаются в дополнительных антидроновых конструкциях, в частности сетках и решетках. В Украине также продолжаются работы над системами активной защиты, которые в перспективе могут повысить живучесть такой техники.

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