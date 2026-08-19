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Які бронеавтомобілі для евакуації поранених виробляють в Україні та чим вони відрізняються

Київ • УНН

 • 2434 перегляди

В Україні виробляють бронеавтомобілі для евакуації поранених, зокрема "Новатор-2С", "Джура-Евак" та "Козак-5МЕД". Вони відрізняються рівнем захисту, місткістю та конструкцією медичного відсіку.

Які бронеавтомобілі для евакуації поранених виробляють в Україні та чим вони відрізняються

Українські виробники створили кілька моделей бронеавтомобілів для евакуації поранених, які відрізняються рівнем захисту, місткістю та конструкцією медичного відсіку. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Потреба в такій техніці залишається високою, оскільки навіть наземні роботизовані комплекси не можуть виконувати всі завдання з евакуації. Використання неброньованого транспорту для таких операцій залишається небезпечним через його вразливість до вогневого ураження та дронів.

Однією з таких машин є санітарно-евакуаційний бронеавтомобіль "Новатор-2С" від "Української бронетехніки". Він створений на базі бронеавтомобіля "Новатор" та посиленого шасі Ford-550. Машина може перевозити шістьох поранених сидячи або чотирьох лежачи, а її двигун має потужність 300 кінських сил. Рівень захисту відповідає Level 1 за STANAG 4569.

Інші українські розробки

НВО "Практика" виробляє два санітарно-евакуаційні бронеавтомобілі - "Джура-Евак" та "Козак-5МЕД". Перший створений на посиленому шасі Land Cruiser 70 та може перевозити до шести людей, включно з водієм і медиком. Його бронекапсула забезпечує захист рівня ПЗСА-4.

"Козак-5МЕД" базується на шасі Ford-550 та оснащений двигуном потужністю понад 330 кінських сил. Він перевозить чотирьох лежачих або шістьох сидячих поранених. Рівень захисту машини відповідає Level 2 за STANAG 4569.

Ще один варіант пропонує Inguar Defence - Inguar-3 MED. Машина має власне високопрохідне шасі з незалежною підвіскою та оснащена спеціальними місцями для поранених і медичним обладнанням. Її особливістю є швидкісна апарель із рейками, яка спрощує та пришвидшує завантаження поранених. Рівень захисту становить Level 3 за STANAG 4569.

Медичні версії бронеавтомобілів також представлені в Україні через локалізацію іноземних машин. Зокрема, Канада фінансує постачання Roshel Senator, виробництво компонентів яких локалізується в Україні, а Німеччина передає бронеавтомобілі MEDIGUARD, до виробництва яких залучені українські підприємства.

Водночас виробники та військові стикаються з окремою проблемою - захистом від дронів. Для експлуатації на сучасному полі бою бронеавтомобілі потребують додаткових антидронових конструкцій, зокрема сіток і решіток. В Україні також тривають роботи над системами активного захисту, які в перспективі можуть підвищити живучість такої техніки.

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