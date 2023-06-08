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Каховскую ГЭС не могли разрушить ударом извне: Укргидропроект опроверг версию россиян о подрыве дамбы

Киев • УНН

 • 885011 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. В Укргидропроекте объяснили, что версия россиян о подрыве дамбы – не соответствует действительности, ведь дамба была спроектирована и построена так, чтобы выдержать ядерный удар извне, поэтому скорее всего минировалась изнутри, пишет УНН со ссылкой на Укргидроэнерго.

Каховскую ГЭС не могли разрушить ударом извне: Укргидропроект опроверг версию россиян о подрыве дамбы

Цитата

"В Укргидропроекте объяснили, почему версия россиян о подрыве дамбы – не соответствует действительности: Каховская ГЭС была спроектирована и построена так, чтобы выдержать ядерный удар извне", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что скорее всего, была заминирована изнутри сама плотина и здание ГЭС, где установлены гидроагрегаты для генерирования электроэнергии. То, что было взорвано именно здание ГЭС, свидетельствует о том, что россияне хотели разрушить всю ГЭС как энергообъект в целом.

"Восстановить ГЭС реально. Этим вопросом займутся после деоккупации территорий", - подытожили в Укргидропроекте.

Дополнение

Российские официальные лица обвинили украинские войска в разрушении дамбы Каховской ГЭС и использовали эти обвинения, чтобы подкрепить текущие попытки изобразить украинские наступления в других местах Украины как "провальные". Об этом говорится в ежедневном анализе Института изучения войны. И отмечается, что Украина не имеет материального интереса в подрыве дамбы, а также что баланс доказательств, рассуждений и риторики свидетельствует о том, что россияне намеренно повредили дамбу.

Представитель Главного управления военной разведки Украины Андрей Юсов заявил, что ни у кого, кроме россиян, не было физической возможности и средств, чтобы осуществить такой масштабный подрыв и что ведомство имеет доказательства того, что оккупанты дистанционно взорвали дамбу.

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