Каховську ГЕС не могли зруйнувати ударом ззовні: Укргідропроєкт спростував версію росіян про підрив дамби
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. В Укргідропроєкті пояснили, що версія росіян про підрив дамби – не відповідає дійсності, адже дамба була спроєктована і побудована так, щоб витримати ядерний удар ззовні, тому, ймовірно, все мінувалось зсередини, пише УНН з посиланням на Укргідроенерго.
Цитата
"В Укргідропроєкті пояснили, чому версія росіян про підрив дамби – не відповідає дійсності: Каховська ГЕС була спроєктована і побудована так, щоб витримати ядерний удар ззовні", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що скоріше за все, була замінована зсередини сама гребля та будівля ГЕС, де встановлені гідроагрегати для генерування електроенергії. Те, що була підірвана саме будівля ГЕС, свідчить про те, що росіяни хотіли зруйнувати всю ГЕС як енергооб’єкт загалом.
"Відбудувати ГЕС реально. Цим питанням займуться після деокупації територій", - підсумували в Укргідропроєкті.
Доповнення
Російські офіційні особи звинуватили українські війська в руйнуванні дамби Каховської ГЕС і використали ці звинувачення, щоб підкріпити поточні спроби зобразити українські наступи в інших місцях України як "провальні". Про це йдеться в щоденному аналізі Інституту вивчення війни. І зазначається, що Україна не має матеріального інтересу в підриві дамби, а також що баланс доказів, міркувань і риторики свідчить про те, що росіяни навмисно пошкодили дамбу.
Представник Головного управління військової розвідки України Андрій Юсов заявив, що ні в кого, крім росіян, не було фізичної можливості та засобів, аби здійснити такий масштабний підрив і що відомство має докази того, що окупанти дистанційно підірвали греблю.
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