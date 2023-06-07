ISW: росія звинувачує ЗСУ у підриві Каховської ГЕС, аби посилити кампанію з представлення українського наступу як "невдалого"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Російські офіційні особи звинуватили українські війська в руйнуванні дамби Каховської ГЕС і використали ці звинувачення, щоб підкріпити поточні спроби зобразити українські наступи в інших місцях України як "провальні". Про це йдеться в щоденному аналізі Інституту вивчення війни, пише УНН.
Цитата
"Речник кремля дмитро пєсков заявив, що українські війська здійснили диверсійну атаку на дамбі через те, що у широкомасштабних наступальних операціях "ЗСУ не досягають своїх цілей". Таке пояснення неправдоподібне, оскільки українські війська ще не проводили широкомасштабних наступальних операцій.
Голова міноборони рф сергій шойгу заявив, що українські війська мають намір перенаправити сили з Херсонського напрямку для підтримки "провальних" наступальних операцій в інших місцях і таким чином зруйнували дамбу, щоб завадити російським військам скористатися ослабленою українською обороною на західному (правому) березі Херсонської області. Це пояснення також є неправдоподібним, оскільки обмежені російські сили на лівому березі річки не становлять суттєвої загрози для правого берега.
Російські офіційні особи, схоже, дедалі частіше намагаються охарактеризувати українські наступальні зусилля як провал і, ймовірно, вирішили використати свої звинувачення проти України щодо Каховської ГЕС, щоб посилити ці інформаційні зусилля", - йдеться в аналізі.
Деталі
В Інституті вивчення війни також зазначили, що росіяни мають більший інтерес у підриві Каховської ГЕС, ніж українці, незважаючи на затоплення їхніх власних підготовлених оборонних позицій і сил.
"Раніше ISW оцінювало, що Україна не має матеріального інтересу в підриві дамби, і вказувало, що 80 населених пунктів ризикують бути затопленими. ISW також оцінив, що, навпаки, росія може використати повінь, щоб розширити річку Дніпро та ускладнити українські спроби контрнаступу через і без того складну водну структуру. Російські джерела висловили сильну та явну стурбованість щодо можливості того, що Україна готувалася перетнути річку та контратакати на східному березі Херсонської області", - підкреслили в Інституті вивчення війни.
Водночас, там наголосили, що наразі ISW не може дати остаточної оцінки відповідальності за підрив ГЕС, але вважає, що баланс доказів, міркувань і риторики свідчить про те, що росіяни навмисно пошкодили дамбу.
Нагадаємо
В Інституті вивчення війни повідомляли, що чеченські сили готові захищати від рейдів бєлгородську область, ймовірно, частково для того, щоб утриматись від бойових дій в Україні.