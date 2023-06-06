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ISW: “кадирівці” готові захищати бєлгородщину, щоб уникнути прямої участи у війні в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Глава Чеченської республіки рамзан кадиров заявив, що чеченські сили готові захищати від рейдів бєлгородській область, ймовірно, частково для того, щоб утриматись від бойових дій в Україні. Про це повідомляє Інститут вивчення війни, пише УНН.

ISW: “кадирівці” готові захищати бєлгородщину, щоб уникнути прямої участи у війні в Україні

Деталі 

5 червня кадиров заявив, що у нього є 70 000 чеченських військовослужбовців, які служать у невизначених формуваннях російських військових, які могли б захистити від рейдів у бєлгородській області завдяки їхній інтенсивній антитерористичній підготовці.

Зокрема, кадиров заявив, що російський «головнокомандувач» — маючи на увазі президента росії володимира путіна — «знає краще», але кадиров хотів «нагадати» всім, що чеченські підрозділи могли мати справу з «терористами, які вторглися в бєлгородську область». 

Пропозиція кадирова, ймовірно, є відповіддю на наказ путіна про розгортання чеченських підрозділів у районах вздовж донецької лінії фронту з 31 травня. 

Зміна риторики кадирова на припущення про те, щоб чеченські сили залучилися  до бєлгородської області, може свідчити про бажання зберегти свої сили від ведення бойових дій на складних ділянках фронту. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ISW: кремль ще не вирішив як реагувати на рейди РДК на кордонах бєлгородщини

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