ISW: “кадирівці” готові захищати бєлгородщину, щоб уникнути прямої участи у війні в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Глава Чеченської республіки рамзан кадиров заявив, що чеченські сили готові захищати від рейдів бєлгородській область, ймовірно, частково для того, щоб утриматись від бойових дій в Україні. Про це повідомляє Інститут вивчення війни, пише УНН.
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5 червня кадиров заявив, що у нього є 70 000 чеченських військовослужбовців, які служать у невизначених формуваннях російських військових, які могли б захистити від рейдів у бєлгородській області завдяки їхній інтенсивній антитерористичній підготовці.
Зокрема, кадиров заявив, що російський «головнокомандувач» — маючи на увазі президента росії володимира путіна — «знає краще», але кадиров хотів «нагадати» всім, що чеченські підрозділи могли мати справу з «терористами, які вторглися в бєлгородську область».
Пропозиція кадирова, ймовірно, є відповіддю на наказ путіна про розгортання чеченських підрозділів у районах вздовж донецької лінії фронту з 31 травня.
Зміна риторики кадирова на припущення про те, щоб чеченські сили залучилися до бєлгородської області, може свідчити про бажання зберегти свої сили від ведення бойових дій на складних ділянках фронту.
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