ISW: кремль ще не вирішив як реагувати на рейди РДК на кордонах бєлгородщини
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Суперечливі реакції російського керівництва на обмежений рейд у бєлгородській області свідчать про те, що спільного рішення щодо того, як реагувати, ще не було прийнято. Про це повідомляє Інститут вивчення війни, пише УНН.
Деталі
Суперечлива інформація з офіційних російських джерел про ситуацію в бєлгородській області та очевидне особисте рішення гладкова відповісти РДК і ЛСР свідчить про відсутність координації між міноборони рф та губернатором. Тож, певно, до спільного знаменника вони ще не прийшли.
Доповнення
Раніше ISW повідомляв, що російські офіційні особи непропорційно відреагували на обмежені рейди на російську територію, намагаючись заспокоїти висхідне занепокоєння росіян.
Російські відповіді зосереджені насамперед на інформаційному впливі, і немає жодних ознак того, що російське керівництво розробило ширшу політику щодо запобігання подальшим обмеженим рейдам у прикордонні області росії. Також невідомо, чи російська влада організовує офіційну евакуацію населення.
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4 червня боєць РДК заявив, що влада бєлгородської області не організувала офіційну евакуацію в районі шебекіно і що громадяни росії в основному втекли за власним бажанням, залишивши багато населених пунктів у напівзанедбаному стані.
гладков стверджував, що 4000 жителів цього району зараз перебувають у пунктах тимчасового розміщення у зв'язку з евакуацією.
Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко 4 червня заявив, що діяльність РДК і ЛСР спонукала російських лідерів відвернути значні сили, щоб зупинити вторгнення на кордон, хоча ISW не знайшло підтвердження того, що російські війська робили це.