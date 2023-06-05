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ISW: кремль еще не решил как реагировать на рейды РДК на границах белгородщины

Киев • УНН

 • 597785 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Противоречивые реакции российского руководства на ограниченный рейд в белгородской области свидетельствуют о том, что общего решения относительно того, как реагировать, еще не было принято. Об этом сообщает Институт изучения войны, пишет УНН.

ISW: кремль еще не решил как реагировать на рейды РДК на границах белгородщины

Детали 

Противоречивая информация из официальных российских источников о ситуации в белгородской области и очевидное личное решение гладкова ответить РДК и ЛСР свидетельствует об отсутствии координации между минобороны рф и губернатором. Так что, вероятно, к общему знаменателю они еще не пришли. 

Дополнение 

Ранее ISW сообщал, что российские официальные лица непропорционально отреагировали на ограниченные рейды на российскую территорию, пытаясь успокоить растущее беспокойство россиян. 

Российские ответы сосредоточены прежде всего на информационном воздействии, и нет никаких признаков того, что российское руководство разработало более широкую политику по предотвращению дальнейших ограниченных рейдов в приграничные области россии. Также неизвестно, организуют ли российские власти официальную эвакуацию населения. 

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4 июня боец РДК заявил, что власти белгородской области не организовали официальную эвакуацию в районе шебекино и что граждане россии в основном сбежали по собственному желанию, оставив многие населенные пункты в полузаброшенном состоянии. 

гладков утверждал, что 4000 жителей этого района сейчас находятся в пунктах временного размещения в связи с эвакуацией. 

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко 4 июня заявил, что деятельность РДК и ЛСР побудила российских лидеров отвлечь значительные силы, чтобы остановить вторжение на границу, хотя ISW не нашло подтверждения того, что российские войска делали это.

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