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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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ISW: "кадыровцы" готовы защищать белгородщину, чтобы избежать прямого участия в войне в Украине

Киев • УНН

 • 215006 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Глава Чеченской республики рамзан кадыров заявил, что чеченские силы готовы защищать от рейдов белгородскую область, вероятно, частично для того, чтобы воздержаться от боевых действий в Украине. Об этом сообщает Институт изучения войны, пишет УНН.

ISW: "кадыровцы" готовы защищать белгородщину, чтобы избежать прямого участия в войне в Украине

Детали 

5 июня кадыров заявил, что у него есть 70 000 чеченских военнослужащих, которые служат в неопределенных формированиях российских военных, которые могли бы защитить от рейдов в Белгородской области благодаря их интенсивной антитеррористической подготовке.

В частности, кадыров заявил, что российский «главнокомандующий» — имея в виду президента россии владимира путина — «знает лучше», но кадыров хотел «напомнить» всем, что чеченские подразделения могли иметь дело с «террористами, которые вторглись в белгородскую область». 

Предложение кадырова, вероятно, является ответом на приказ путина о развертывании чеченских подразделений в районах вдоль донецкой линии фронта с 31 мая. 

Изменение риторики кадырова на предположение о том, чтобы чеченские силы были привлечены в белгородскую область, может свидетельствовать о желании сохранить свои силы от ведения боевых действий на сложных участках фронта. 

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