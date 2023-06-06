Детали

5 июня кадыров заявил, что у него есть 70 000 чеченских военнослужащих, которые служат в неопределенных формированиях российских военных, которые могли бы защитить от рейдов в Белгородской области благодаря их интенсивной антитеррористической подготовке.

В частности, кадыров заявил, что российский «главнокомандующий» — имея в виду президента россии владимира путина — «знает лучше», но кадыров хотел «напомнить» всем, что чеченские подразделения могли иметь дело с «террористами, которые вторглись в белгородскую область».

Предложение кадырова, вероятно, является ответом на приказ путина о развертывании чеченских подразделений в районах вдоль донецкой линии фронта с 31 мая.

Изменение риторики кадырова на предположение о том, чтобы чеченские силы были привлечены в белгородскую область, может свидетельствовать о желании сохранить свои силы от ведения боевых действий на сложных участках фронта.

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