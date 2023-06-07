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ISW: россия обвиняет ВСУ в подрыве Каховской ГЭС, чтобы усилить кампанию по представлению украинского наступления как "неудачного"

Киев • УНН

 • 256866 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Российские официальные лица обвинили украинские войска в разрушении дамбы Каховской ГЭС и использовали эти обвинения, чтобы подкрепить текущие попытки изобразить украинские наступления в других местах Украины как "провальные". Об этом говорится в ежедневном анализе Института изучения войны, пишет УНН.

ISW: россия обвиняет ВСУ в подрыве Каховской ГЭС, чтобы усилить кампанию по представлению украинского наступления как "неудачного"

Цитата

"Представитель кремля дмитрий песков заявил, что украинские войска совершили диверсионную атаку на дамбе из-за того, что в широкомасштабных наступательных операциях "ВСУ не достигают своих целей". Такое объяснение неправдоподобно, поскольку украинские войска еще не проводили широкомасштабных наступательных операций.

Глава минобороны рф сергей шойгу заявил, что украинские войска намерены перенаправить силы с Херсонского направления для поддержки "провальных" наступательных операций в других местах и таким образом разрушили дамбу, чтобы помешать российским войскам воспользоваться ослабленной украинской обороной на западном (правом) берегу Херсонской области. Это объяснение также неправдоподобно, поскольку ограниченные российские силы на левом берегу реки не представляют существенной угрозы для правого берега.

Российские официальные лица, похоже, все чаще пытаются охарактеризовать украинские наступательные усилия как провал и, вероятно, решили использовать свои обвинения против Украины в отношении Каховской ГЭС, чтобы усилить эти информационные усилия", - говорится в анализе.

Детали

В Институте изучения войны также отметили, что россияне имеют больший интерес в подрыве Каховской ГЭС, чем украинцы, несмотря на затопление их собственных подготовленных оборонительных позиций и сил.

"Ранее ISW оценивало, что Украина не имеет материального интереса в подрыве дамбы, и указывало, что 80 населенных пунктов рискуют быть затопленными. ISW также оценил, что, наоборот, россия может использовать наводнение, чтобы расширить реку Днепр и усложнить украинские попытки контрнаступления через и без того сложную водную структуру. Российские источники выразили сильную и явную обеспокоенность относительно возможности того, что Украина готовилась пересечь реку и контратаковать на восточном берегу Херсонской области", - подчеркнули в Институте изучения войны.

В то же время, там отметили, что пока ISW не может дать окончательной оценки ответственности за подрыв ГЭС, но считает, что баланс доказательств, рассуждений и риторики свидетельствует о том, что россияне намеренно повредили дамбу.

Напомним

В Институте изучения войны сообщали, что чеченские силы готовы защищать от рейдов белгородскую область, вероятно, частично для того, чтобы воздержаться от боевых действий в Украине.

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