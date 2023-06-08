Білий дім: росія несе відповідальність за руйнування Каховської ГЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Відповідальність за руйнування Каховської ГЕС лежить на російській федерації. Про це заявила під час брифінгу прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр, пише УНН.
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"Дивіться, ми все ще оцінюємо, що сталося. Ми справді підтримуємо зв’язок з українцями. Ці руйнування та спустошення, які ми бачимо, розбивають серце. Ми зробимо все можливе, щоб допомогти народу України, звичайно.
Але я скажу ось що - і ви чули, як ми говорили це раніше, лише вчора: росії взагалі нема чого там бути. І, ви знаєте, ця дамба була під контролем росії, і вони несуть відповідальність за руйнування, спричинені цією війною. І ми зробимо все можливе, щоб підтримати народ України в цей важкий час", - зазначила вона.
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Доповнення
Білий дім заявив у вівторок, що після вибуху, який зруйнував Каховську греблю в Україні, "ймовірно, буде багато смертей", але додав, що досі немає конкретних доказів того, хто стояв за цим актом.