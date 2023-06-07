"Вам слід забрати свої війська та залишити Україну": у Білому домі відповіли на звинувачення лаврова щодо передачі літаків F-16
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. росії слід забрати свої війська та залишити Україну. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, коментуючи заяву голови мзс росії сергія лаврова про те, що передача Україні літаків F-16 призведе до ескалації війни, пише УНН.
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"Перше, що я б сказав міністру лаврову: якщо вас турбує український військовий потенціал, то вам слід забрати свої війська та залишити Україну.
По-друге, ці F-16 будуть надані як частина довгострокових оборонних потреб України. Ми були дуже, дуже відкритими та прозорими щодо цього. Знадобиться деякий час, щоб ці літаки опинилися на території України. Ми збираємося розпочати програму підготовки українських пілотів, але вона ще не розпочалася. І справді йдеться про допомогу Україні в її потребах самооборони", - зазначив Кірбі.
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Він додав, що постійні ядерні погрози роблять не Сполучені Штати, а представники рф.
"І останнє, що я хотів би сказати, це те, що президент Байден був надзвичайно послідовним у тому, що ми не хочемо ескалації війни. І це не Сполучені Штати розкидають безрозсудну ядерну риторику; це такі люди, як міністр закордонних справ лавров, президент путін і прес-секретар путіна пєсков. Це вони ті, хто там жартують про ядерний потенціал, а не Сполучені Штати", - наголосив координатор Ради нацбезпеки Білого дому.
Кірбі підкреслив, що метою надання передової винищувальної авіації є допомога Україні у захисті себе, свого повітряного простору та територіальної цілісності.
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