"Вам следует забрать свои войска и покинуть Украину": в Белом доме ответили на обвинение лаврова по передаче самолетов F-16

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"Первое, что я бы сказал министру лаврову: если вас беспокоит украинский военный потенциал, то вам следует забрать свои войска и покинуть Украину.

Во-вторых, эти F-16 будут предоставлены как часть долгосрочных оборонных потребностей Украины. Мы были очень, очень открытыми и прозрачными в этом отношении. Понадобится некоторое время, чтобы эти самолеты оказались на территории Украины. Мы собираемся начать программу подготовки украинских пилотов, но она еще не началась. И действительно речь идет о помощи Украине в ее потребностях самообороны", - отметил Кирби.

Детали

Он добавил, что постоянные ядерные угрозы делают не Соединенные Штаты, а представители рф.

"И последнее, что я хотел бы сказать, это то, что президент Байден был чрезвычайно последовательным в том, что мы не хотим эскалации войны. И это не Соединенные Штаты разбрасывают безрассудную ядерную риторику; это такие люди, как министр иностранных дел лавров, президент путин и пресс-секретарь путина песков. Это они те, кто там шутят о ядерном потенциале, а не Соединенные Штаты", - подчеркнул координатор Совета нацбезопасности Белого дома.

Кирби подчеркнул, что целью предоставления передовой истребительной авиации является помощь Украине в защите себя, своего воздушного пространства и территориальной целостности.

Напомним

США заявили, что прекращают предоставлять россии информацию о стратегическом оружии в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях.